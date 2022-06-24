У Києві наклали арешт на будівлю Росатому вартістю 60 млн грн

Червень, 24 в 18:39

В Україні наклали арешт на будівлю у центрі Києва вартістю 60 млн грн, власником якої є Росатом.

Про це повідомили на сайті Національної поліції.

– Щоб приховати інформацію про власника цього приміщення, до Державного реєстру прав на нерухоме майно відповідні відомості не вносилися, а відображалися лише у документах Київського міського бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого майна, – зазначили у поліції.

Площа будівлі – 928 кв.м, її вартість – 60 млн грн.

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Правоохоронці провели обшук у будівлі та на підставі постанови слідчого судді Печерського районного суду наклали на нерухомість арешт.

Наразі вирішується питання передання будівлі в управління Нацагентству з виявлення активів, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА).

Зазначимо, що 22 червня в Офісі генпрокурора повідомили, що в управління АРМА передано майна російських підприємств, що фінансують війну проти України, на суму 65 млн грн.

Нагадаємо, що в Україні заарештували активи білоруської паливної компанії, що причетна до фінансування агресії РФ. Під арешт потрапили корпоративні права і активи вартістю майже у 20 млн грн.

Фото: Нацполіція