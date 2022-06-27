Ростех, РусАл та інші: суд заарештував майно російських компаній на 4,5 млрд грн
Суд заарештував майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн.
Зокрема, заблоковано активи дев’яти українських підприємств, які належали корпорації Ростех, алюмінієвій компанії РусАл та нафтовому холдингу Татнефть. Про це повідомили у Службі безпеки України.
– Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур. Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній, – йдеться у повідомленні.
Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.
Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на будівлю у центрі Києва вартістю 60 млн грн, власником якого є виробник ядерного палива країни-агресора – акціонерне товариство Росатом.
Наприкінці літа в Україні буде проведена масова конфіскація активів росіян. Також вилучатимуть активи громадян, які співпрацюють із владою РФ.