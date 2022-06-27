Червень, 27 в 20:04

Суд заарештував майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн.

Зокрема, заблоковано активи дев’яти українських підприємств, які належали корпорації Ростех, алюмінієвій компанії РусАл та нафтовому холдингу Татнефть. Про це повідомили у Службі безпеки України.

– Крім промислових потужностей, заарештовано 70 об’єктів нерухомості, зокрема майнових комплексів і земельних ділянок цих бізнес-структур. Встановлено, що вони приховано виводили одержані прибутки в РФ для фінансування війни проти України. Для цього використовували розгалужену мережу афілійованих офшорних компаній, – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають комплексні заходи для вилучення заблокованих активів на користь нашої держави.

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Нагадаємо, раніше суд наклав арешт на будівлю у центрі Києва вартістю 60 млн грн, власником якого є виробник ядерного палива країни-агресора – акціонерне товариство Росатом.

Наприкінці літа в Україні буде проведена масова конфіскація активів росіян. Також вилучатимуть активи громадян, які співпрацюють із владою РФ.