Приватбанк будет блокировать карты определенных клиентов — кого это будет касаться
Приватбанк будет блокировать карты с оборотом более 500 тыс. грн без подтверждения источников средств.
Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
– Мы будем спрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. грн по личным карточкам и при этом не имеют подтверждающих документов, – объяснили в банке.
В таких случаях клиента будут просить подтвердить источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
– Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, СМС или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы – на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции, – отметили в банке.