Июль, 05 в 19:07

Приватбанк будет блокировать карты с оборотом более 500 тыс. грн без подтверждения источников средств.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Мы будем спрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. грн по личным карточкам и при этом не имеют подтверждающих документов, – объяснили в банке.

В таких случаях клиента будут просить подтвердить источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

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