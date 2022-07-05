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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Приватбанк будет блокировать карты определенных клиентов — кого это будет касаться

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
приватбанк банкомат
Фото: Depositphotos

Приватбанк будет блокировать карты с оборотом более 500 тыс. грн без подтверждения источников средств.

Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

– Мы будем спрашивать дополнительное подтверждение источников доходов у клиентов, которые за месяц превысили оборот в 500 тыс. грн по личным карточкам и при этом не имеют подтверждающих документов, – объяснили в банке.

В таких случаях клиента будут просить подтвердить источники происхождения средств, а также актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

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– Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через Приват24, Viber, СМС или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы – на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции, – отметили в банке.

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Источник: РБК-Украина
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