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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Приватбанк блокуватиме картки певних клієнтів – кого це стосуватиметься

Валентина Чорна, редакторка розділу Lifestyle
приватбанк банкомат
Фото: Depositphotos

Приватбанк блокуватиме картки з оборотом понад 500 тис. грн без підтвердження джерел коштів.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

– Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. грн за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів, – пояснили в банку.

У таких випадках клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

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– Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, СМС або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції, – зазначили в банку.

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Джерело: РБК-Україна
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