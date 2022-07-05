Приватбанк блокуватиме картки певних клієнтів – кого це стосуватиметься
Приватбанк блокуватиме картки з оборотом понад 500 тис. грн без підтвердження джерел коштів.
Про це повідомили у пресслужбі установи.
– Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. грн за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів, – пояснили в банку.
У таких випадках клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.
– Клієнти отримають від банку запит на надання документів через Приват24, Viber, СМС або дзвінок співробітника відділення. При відмові/ігноруванні клієнта надавати в банк необхідні документи – на карткові рахунки будуть накладені обмеження на видаткові операції, – зазначили в банку.