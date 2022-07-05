Липень, 05 в 19:07

Приватбанк блокуватиме картки з оборотом понад 500 тис. грн без підтвердження джерел коштів.

Про це повідомили у пресслужбі установи.

– Ми будемо запитувати додаткове підтвердження джерел доходів у клієнтів, які за місяць перевищили оборот в 500 тис. грн за особистими картками і при цьому не мають підтверджуючих документів, – пояснили в банку.

У таких випадках клієнта проситимуть підтвердити джерела походження коштів, а також актуалізувати анкетні дані, зазначені раніше в розділі про дохід.

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