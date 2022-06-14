Июнь, 14 в 18:12

В результате полномасштабной войны в Украине, тысячи украинцев стали вынужденными беженцами. Большинство уехало в Польшу.

Как перечислить деньги из Польши на карточку Приватбанк — узнавали Факты ICTV.

Как можно пополнить карту Приватбанка из-за границы

Стоит отметить, что находясь не на территории Украины, пополнение вашей карты Приватбанка будет расцениваться как перевод денег из-за границы.

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Как отметил работник Приватбанка, существует три способа получения перевода из-за рубежа:

через международные системы срочных переводов — проводится через указание ФИО на латинице, а также страны и города;

с помощью Swift платежа — производится с помощью реквизитов валютной карты Приватбанка;

на карту Visa / MasterCard (P2P) — для этого перевода достаточно указать полный номер карты и ФИО получателя на латинице.

Перевод средств с помощью систем срочных переводов

Этот способ позволяет быстро отправить средства с помощью восьми систем денежных переводов. Самая распространенная система переводов — Western Union.

Чтобы перевести деньги из Польши, вам нужно там посетить банк, на котором есть обозначение WU, и обратиться к работнику.

Вы должны указать ФИО человека, на которую зарегистрирована карта Приватбанка, страну и город, куда отправятся ваши средства.

При себе следует иметь паспорт. Вы должны заполнить поле соответствующего бланка. Кассир передаст вам контрольный код, который вы должны сообщить получателю.

Платеж выдается на кассе ПриватБанка.

Перевод средств через Swift

Прежде всего, вам нужно знать реквизиты валютной карты Приватбанка, на которую будет осуществлять перевод. Для этого получатель должен:

зайти в Приват24;

найти раздел Переводы — Swift ;

— ; выбрать подходящую валюту (при отправке валюта будет автоматически конвертирована в гривну);

получить свои реквизиты.

С этими реквизитами вы должны обратиться в польский банк и осуществить перевод. Однако сделать это можно и через Приват24.

Зайдите в Приват24 и перейдите в раздел Swift; Укажите страну получателя, валюту и сумму перевода; Теперь нужно указать назначение платежа и реквизиты.

Готово! Ваши средства отправлены на карту Приватбанка. По словам работника банка, перевод поступит в течение трех дней.

Перевод на карту на карту Visa / MasterCard

Чтобы осуществить перевод таким образом, вам тоже нужно обратиться в польский банк. На кассе укажите полный номер карты и ФИО (латиницей) получателя.

Работник банка может дать вам соответствующие бланки — заполните их.

Вот и все, перевод отправлено! Средства будут поступать в течение трех дней.