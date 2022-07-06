Июль, 06 в 0:43

Начиная с сегодня, 6 июля, Приватбанк устанавливает рыночный курс для обмена валют при безналичных операциях.

Об этом сообщили в пресс-службе банка за несколько часов до нововведения, вечером 5 июля.

— В первую очередь, это касается курсов конвертации по картам: снятие наличных и переводы в гривне в Украине с валютных карт, а также все виды операций за рубежом в валюте с использованием гривневых карт, — объяснили в пресс-службе банка.

В Приватбанке объяснили, что устанавливают единые курсы обмена валют для оплат картами и купли-продажи наличной валюты в своих отделениях исходя из рыночной ситуации, нормативных документов регулятора, поддержания целостности рынка и исходя из интересов его клиентов.

Сейчас смотрят

По состоянию на 5 июля курс валют на сайте банка составил 32,79 грн. за 1 доллар. При этом на ночь 6 июля в приложении курс составляет 35,25 грн за $1.

Источник: ПриватБанк