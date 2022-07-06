Липень, 06 в 0:43

Починаючи з сьогодні, 6 липня, Приватбанк встановлює ринковий курс для обміну валют за безготівкових операцій.

ПриватБанк, починаючи з 6 липня, встановлює при обміні валют ринковий курс для безготівкових угод.

Про це повідомили у пресслужбі банку за кілька годин до нововведення, увечері 5 липня.

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– У першу чергу, це стосується курсів конвертації за картками: зняття готівки та перекази в гривні в Україні з валютних карток, а також всі види операцій за кордоном у валюті з використанням гривневих карток, – пояснили у пресслужбі банку.

У Приватбанку пояснили, що встановлюють єдині курси обміну валют для оплати картками та купівлі-продажу готівкової валюти у своїх відділеннях, виходячи з ринкової ситуації, нормативних документів регулятора, підтримки цілісності ринку та виходячи з інтересів його клієнтів.

Станом на 5 липня курс валют на сайті банку становив 32,79 грн за 1 долар. При цьому станом на ніч 6 липня у додатку курс складає 35,25 грн за $1.

Джерело: ПриватБанк