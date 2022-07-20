Июль, 20 в 20:07

Российские агрессоры снова нарушили ядерную и радиационную безопасность на ЗАЭС.

Об этом в среду, 20 июля, сообщает Энергоатом.

– Военные России требуют от администрации украинской атомной электростанции открыть им машинные залы на 1-м, 2-м и 3-м энергоблоках ЗАЭС, чтобы разместить там весь свой военный арсенал. Это кажется захватчикам более безопасным, поскольку они ужасно боятся “подарков” от ВСУ, – говорится в сообщении.

Как уточняется, в машзалы россияне хотят загнать танки, грузовики, оружие с боекомплектом и т.д.

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– Разместив там свой “хлам”, рашисты перекроют доступ пожарной техники к трем энергоблокам. И в случае пожара, риск которого возрастет многократно, его тушение будет крайне проблематичным, ведь специализированный транспорт просто не сможет подъехать, – сказано в заявлении.

В Энергоатоме подчеркивают, что таким образом российские оккупанты нарушают все нормы и требования по ядерной и радиационной безопасности работы АЭС, так как они планируют хранить оружие и взрывчатку прямо в машинных залах энергоблоков крупнейшей в Европе атомной электростанции.

В компании призвали международное сообщество принять все возможные меры для освобождения украинской ЗАЭС от врага, так как на кону — безопасность не только Украины, но и всего мира.

Агрессоров же – как военных, так и из Росатома – призывают “убираться из энергетической жемчужины Украины, ее города-спутника Энергодара и вообще с нашей земли”.