Липень, 20 в 20:07

Російські агресори знову порушили ядерну та радіаційну безпеку на ЗАЕС.

Про це у середу, 20 липня, повідомляє Енергоатом.

– Військові Росії вимагають від адміністрації української атомної електростанції відкрити їм машинні зали на 1-му, 2-му та 3-му енергоблоках ЗАЕС, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал. Це здається загарбникам безпечнішим, оскільки вони страшенно бояться “подарунків” від ЗСУ, – йдеться у повідомленні.

Як уточнюється, у машзали росіяни хочуть загнати танки, вантажівки, зброю з боєкомплектом тощо.

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– Розмістивши там свій “мотлох”, рашисти перекриють доступ пожежної техніки до трьох енергоблоків. І у разі пожежі, ризик якої зросте багаторазово, її гасіння буде вкрай проблематичним, адже спеціалізований транспорт просто не зможе під’їхати, – сказано у заяві.

В Енергоатомі наголошують, що таким чином російські окупанти порушують усі норми та вимоги щодо ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, оскільки вони планують зберігати зброю та вибухівку прямо в машинних залах енергоблоків найбільшої в Європі атомної електростанції.

У компанії закликали міжнародну спільноту вжити всіх можливих заходів для звільнення української ЗАЕС від ворога, оскільки на кону стоїть безпека не лише України, а й усього світу.

Агресорів же – як військових, так і з Росатому – закликають “забиратися з енергетичної перлини України, її міста-супутника Енергодара та взагалі з нашої землі”.