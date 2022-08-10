В июле инфляция в Украине снизилась до 0,7% — Госстат

Август, 10 в 17:10

В июля замедлился рост потребительских цен в Украине. В июне цены снизились с 3,1% до 0,7%, что, определенно, связанно с сезонными факторами.

Об сообщили в Государственной службе статистики (Госстат).

В июле 2021 года инфляция составила 0,1%, поэтому в годовом измерении по итогам июля этого года она выросла до 22,2%. Таким образом, до 21,5% по итогам июня и до 18% по итогам мая.

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За прошедший месяц базовая инфляция также снизилась с 1,6% до 1,2%, и 1,4% в мае. Однако с учетом базовой дефляции на 0,1% в июле 2021 года в годовом измерении она увеличилась до 16,7% с 14,9% по итогам июня и 13,7% – по итогам мая.

За первые семь месяцев этого года, инфляция в Украине составила 18,2%, а базовая – 12,7%.

Напомним, что НБУ прогнозирует ускорение инфляции в 2022 году до 31%, в том числе по итогам третьего квартала – до 25,6%.

Источник: Госстат