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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

У липні інфляція в Україні знизилась до 0,7% – Держстат

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
інфляція гроші
Фото: Dreamstime

У липні сповільнилося зростання споживчих цін в Україні. У червні ціни знизилися з 3,1% до 0,7%, що, безумовно, пов’язано із сезонними факторами.

Про це повідомили у Державній службі статистики (Держстат).

У липні 2021 року інфляція становила 0,1%, тому в річному вимірюванні за підсумками липня цього року вона зросла до 22,2%. Таким чином, до 21,5% за підсумками червня та до 18% за підсумками травня.

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За місяць базова інфляція також знизилася з 1,6% до 1,2%, і 1,4% у травні. Проте з урахуванням базової дефляції на 0,1% у липні 2021 року в річному вимірюванні вона збільшилася до 16,7% з 14,9% за підсумками червня та 13,7% – за підсумками травня.

За перші сім місяців цього року інфляція в Україні становить 18,2%, а базова – 12,7%.

Нагадаємо, що НБУ прогнозує прискорення інфляції у 2022 році до 31%, зокрема за підсумками третього кварталу – до 25,6%.

Джерело: Держстат

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