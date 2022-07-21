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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Темпи зростання інфляції в Україні досягли 21,5%: який прогноз до кінця 2022 року

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Темпи зростання інфляції в Україні досягли 21,5%: який прогноз до кінця 2022 року
Фото: Pixabay

Глава НБУ Кирило Шевченко заявив під час брифінгу 21 липня, що інфляція в Україні прискорюється, але “є контрольованою”. 

– У червні темп зростання становив 21,5% у річному вимірі. Головною причиною прискорення інфляції є наслідки війни. Це порушення ланцюжків постачання, зменшення пропозиції окремих товарів, збільшення виробничих витрат бізнесу, фізична руйнація виробничих потужностей та інфраструктури, тимчасова окупація окремих територій нашої країни, – зазначив Шевченко.

Він уточнив, що збереження високих цін на енергоносії у світі та рекордні рівні інфляції у країнах-торговельних партнерах також значно посилили ціновий тиск в Україні.

Шевченко стверджує, що фіксація курсу гривні та тарифів на газ та тепло стримували темпи зростання цін.

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Глава НБУ очікує, що інфляційний тиск зберігатиметься, до кінця 2022 року темпи зростання споживчих цін перевищать 30%. Основними чинниками і надалі залишаться наслідки війни та високі світові ціни. Насамперед – на енергоносії.

– У цих умовах НБУ проводитиме жорстку монетарну політику. Вона дозволить стримати інфляційні очікування, збільшити інтерес до гривневих активів та знизити тиск на міжнародні резерви. Ці заходи підтримують фінансову стабільність, – повідомив Шевченко.

Він зазначив, що за базовим прогнозом НБУ у 2023 році відновиться логістика, знизяться ризики для бізнесу, поступово зростатиме врожай. Такий розвиток подій допоможе послабити інфляцію через часткове подолання наслідків війни, що стримує відновлення пропозиції.

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