Повернення акцизу на бензин та дизель дозволить почати швидше відновлювати інфраструктуру – МІУ

Серпень, 15 в 16:26

Кабінет міністрів підтримав законопроєкт про зміни до Податкового кодексу України, яким передбачається часткове повернення ставок акцизу на паливо, яке діяло до повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

Відомство ініціювало часткове повернення ставок акцизу на бензин та дизель на рівні €100/1000 л. До повномасштабного вторгнення ставки на бензин і дизель становили €213,5 та €139,5 відповідно, тобто майже у два та півтора раза більше.

Зараз дивляться

Водночас у Євросоюзі мінімальний рівень акцизу встановлюється Директивою 2003/96/ЄС. Нині мінімальна ставка акцизу на бензин за нею становить €359 за 1000 л.

– Отже, запропоновані ставки нижчі від тих, які є обов’язковими для країн-членів ЄС. Наприклад, у Німеччині ставка акцизу на бензин становить €654,5, Польщі – €276,8, Румунії – €373,3, а у Словаччині – €555. Тим часом пільговий податок на додану вартість палива на рівні 7% зберігається. До березня цього року діяла ставка 20% ПДВ на паливо, – наголошується у релізі МІУ.

Нагадаємо, у березні Верховна Рада скасувала акцизи на пальне. Це рішення було обумовлене кризою на ринку палива, викликаною світовою паливною кризою та атаками Росії на інфраструктуру для зберігання та транспортування енергоносіїв.

З липня ситуація на ринку пального стабілізувалася. Для цього було запроваджено заходи щодо спрощення логістики пального, забезпечено умови для великих довгострокових контрактів як для бізнесу, так і для державного сектора.

– Скасування акцизу було вимушеним та своєчасним рішенням, яке, серед іншого, допомогло стабілізувати ситуацію на ринку палива. Наразі гравці ринку адаптувалися, і ми можемо повернутися до нормального функціонування фіскальних інструментів. За нашею пропозицією, ставки акцизу істотно менші ніж ті, які діяли до повномасштабного вторгнення. Крім того, зберігається чинна зменшена з 20% до 7% ставка ПДВ. Акциз, хоч і в урізаному вигляді, дозволить провести мінімальні ремонти, насамперед мостів, та покращить ліквідність усієї фінансової системи держави, – прокоментував міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

За розрахунками Міністерства інфраструктури, часткове повернення акцизів на дизель та бензин на тлі зниження цін на нафтопродукти на світових ринках матиме мінімальний вплив на роздрібну вартість.