Август, 30 в 18:06

В августе финансовая помощь Украине от стран Запада увеличилась до $4,6 млрд, что является рекордным месячным объемом после 24 февраля.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил глава Министерства финансов Сергей Марченко.

По его словам, финансовая поддержка со стороны Запада существенно помогает Украинскому государству покрыть все необходимые траты, а осенью Киев ожидает новый транш помощи из Евросоюза.

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— Также ожидаем в сентябре поступления от США $1,5 млрд грантовой помощи, это последний транш их грантовой помощи. Также ожидаем на сентябрь – начало октября получение макрофинансовой помощи со стороны Европейского Союза, – сказал Сергей Марченко.

Глава Минфина прокомментировал возможность приезда своего немецкого коллеги Кристиана Линднера в Украину, который был изначально запланирован на период июля-августа, но, по словам Марченко, может состояться в сентябре.

Во время визита главы Минфина Германии и Украины обсудят процесс предоставления макрофинансовой помощи. Марченко напомнил, что немецкий министр финансов убежден в том, что финансовая помощь от ЕС должна быть грантовой, а не кредитной, что противоречит действующим кредитным механизмам Европейского Союза.

— Для нас не принципиально, будет ли это грант или кредит, так как он выделяется на долгосрочный период на льготных условиях. Поэтому для нас принципиальным является закрытие вопроса ликвидности, – объяснил Сергей Марченко.

Изначально Украина ожидала поступления в августе на $6 млрд и в сентябре $4,7 млрд по сравнению с $1,7 млрд в июле и $4,4 млрд в июне. Сергей Марченко заявил, что по итогам года Украина рассчитывает выйти на сумму около $30 млрд внешней помощи с начала войны, из которой уже получено около $17 млрд.

Напомним, ранее глава внешней политики Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что ЕС планирует предоставить Украине финансовую поддержку в размере €8 млрд.