Основатель Sportbank Никита Измайлов: Текущая выгода инвестиций в Украину очень велика

Сентябрь, 20 в 22:20

В Украине есть стартапы, цена которых многократно вырастет после войны, и мощный кадровый ресурс.

Об этом заявил основатель sportbank Никита Измайлов в комментарии The Wall Street Journal.

— Западным венчурным фондам трудно смириться с риском войны, но награда потенциально очень велика. Самое сложное для стартапа – найти правильных людей. И во многих случаях они есть в Украине. Просто нужно, чтобы закончилась эта война, – считает Никита Измайлов.

Как отмечает The Wall Street Journal, финтех-фонд №1 Никиты Измайлова, в который входит необанк sportbank, в условиях войны смог сделать крайне успешные инвестиции в мощные и перспективные украинские стартапы.

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— В июне №1 инвестировал $500 тыс. в финансово-технический стартап, который, по словам г-на Измайлова, вероятно, стоил бы в пять раз больше этой суммы до начала войны. Еще одна компания, в которую он мог бы инвестировать, оценивалась в $7 млн до войны, но цена упала примерно до $1 млн, – говорится в материале WSJ.

Никита Измайлов подчеркнул, что украинские предприниматели заинтересованы в сотрудничестве с зарубежными инвесторами, ведь такая кооперация взаимовыгодна и несет преимущества обеим сторонам.

— Для некоторых стартапов привлечение иностранных инвестиций имеет преимущества, включая зачастую более высокую оценку, чем они бы получили от отечественного фонда, более тщательную проверку и партнеров, которые могут стать мостиком к следующим инвесторам, что и является проблемой для многих украинских стартапов, — отметил Никита Измайлов.

Никита Измайлов – украинский инвестор, банкир, основатель профильного финтех-фонда №1.

В портфель фонда №1 входят необанк sportbank, платежная система Asquad, стартап с технологией Tap to phone Transenix и другие финтех-проекты.