Октябрь, 04 в 22:14

Всемирный банк объявил, что предоставит Украине почти $530 млн дополнительной финансовой помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства финансов Украины.

4 октября глава Минфина Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка в Восточной Европе Аруп Банерджи подписали соглашение о предоставлении Украине дополнительного финансирования в рамках реализации проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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Сумма займа составляет $529,9 млн, которые будут предоставлены на льготных условиях под гарантии Великобритании и Дании, а срок погашения кредита — 19 лет с пятилетним льготным периодом. При этом в Минфине рассказали, что процентная ставка составит 0,25% годовых и будет начисляться на неиспользованную часть займа.

— Мы благодарны правительствам Великобритании и Дании, а также команде Всемирного банка за мощную поддержку с первых дней полномасштабного вторжения РФ в Украину. Привлеченные средства позволят сохранить действенность и устойчивость функционирования украинской системы государственного управления, в дальнейшем финансировать неотложные социальные нужды в условиях военного положения, — сказал Сергей Марченко во время подписания соглашения.

Средства займа будут направлены в общий фонд Госбюджета на возмещение выплат на оплату труда сотрудников бюджетной сферы, обеспечение пенсионных выплат и отдельных программ государственной социальной помощи, добавили в министерстве.