Жовтень, 04 в 22:14

Світовий банк оголосив, що надасть Україні майже $530 млн додаткової фінансової допомоги.

Про це повідомляє пресцентр Міністерства фінансів України.

4 жовтня очільник Мінфіну Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у Східній Європі Аруп Банерджі підписали угоду про надання Україні додаткового фінансування у рамках реалізації проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.

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Сума позики становить $529,9 млн, які буде надано на пільгових умовах під гарантії Великої Британії та Данії, а термін погашення кредиту – 19 років з п’ятирічним пільговим періодом. При цьому у Мінфіні розповіли, що процентна ставка становитиме 0,25% річних і буде нараховуватись на невикористану частину позики.

– Ми вдячні урядам Великої Британії та Данії, а також команді Світового банку за потужну підтримку з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Залучені кошти дозволять зберегти дієвість та стійкість функціонування української системи державного управління, надалі фінансувати нагальні соціальні потреби в умовах воєнного стану, – сказав Сергій Марченко під час підписання угоди.

Кошти позики буде спрямовано до загального фонду Держбюджету на відшкодування виплат на оплату праці співробітників бюджетної сфери, забезпечення пенсійних виплат та окремих програм державної соціальної допомоги, додали у міністерстві.