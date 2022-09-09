Сентябрь, 09 в 9:59

В 2023 году в Украине не будут повышать минимальную заработную плату. Она останется на уровне декабря текущего года, то есть в размере 6 700 грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время онлайн-встречи по формированию основных показателей госбюджета-2023.

Он объяснил, что в условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год станет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

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Роман Ермоличев заверил, что в 2023 году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются.

Напротив, около 5,5 млрд грн будет заложено на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна.

Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат педагогам и медикам, поскольку медицина остается приоритетом финансирования на следующий год.

Во время обсуждения основных аспектов проекта госбюджета на 2023 год был поднят вопрос финансирования расходов на культуру и искусство, увеличения финансирования угольной промышленности, выплаты заработных плат в сфере здравоохранения.