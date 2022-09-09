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Факты / Україна / Бизнес и финансы

В Минфине объяснили, почему придется отказаться от повышения минимальной зарплаты

Виктория Гирко, редактор ленты, корреспондент
В Минфине объяснили, почему придется отказаться от повышения минимальной зарплаты
Фото: Depositphotos

В 2023 году в Украине не будут повышать минимальную заработную плату. Она останется на уровне декабря текущего года, то есть в размере 6 700 грн.

Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермоличев во время онлайн-встречи по формированию основных показателей госбюджета-2023.

Он объяснил, что в условиях военного положения приоритетом государственного бюджета на следующий год станет сектор безопасности и обороны, а также обеспечение всех социальных обязательств государства.

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Роман Ермоличев заверил, что в 2023 году расходы на пенсионное и социальное обеспечение не уменьшаются.

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Напротив, около 5,5 млрд грн будет заложено на обеспечение жильем ветеранов войны, ведь эта категория граждан крайне важна.

Также будет обеспечена своевременная выплата пенсий, социальных пособий, выплаты заработных плат педагогам и медикам, поскольку медицина остается приоритетом финансирования на следующий год.

Во время обсуждения основных аспектов проекта госбюджета на 2023 год был поднят вопрос финансирования расходов на культуру и искусство, увеличения финансирования угольной промышленности, выплаты заработных плат в сфере здравоохранения.

Источник: Минфин
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