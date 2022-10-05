VICI снова затягивает выход из России

Октябрь, 05 в 19:19

Производитель крабовых палочек VICI (компания Вичунай групп) в очередной раз не смог назвать дату продажи предприятия в Калининградской области (РФ). Об этом заявил основатель компании, мэр литовского города Каунас Висвальдас Матийошайтис.

По его словам, он «неудобно чувствует себя» из-за того, что платит налоги в России. Мэр Каунаса добавил, что его компания намерена покинуть российский рынок, но снова не уточнил, когда это произойдет.

Висвальдас Матийошатис утверждает, что они наняли компанию, которая готовит российскую часть «Вичунай груп» к продаже. При этом никаких параллелей между агрессией России и продолжением работы его компании на российском рынке мэр Каунаса не видит. «А при чем здесь аннексия?», – ответил он на вопрос журналиста, что он думает о том, что Россия аннексировала часть территории Украины. А на замечание о том, что «Вичунай» продолжает платить налоги в России, фактически спонсируя государство-агрессора, Матийошатис ответил, что «эти налоги невелики, поскольку Калининградская область (где находится завод «Вичунай»- ред.) – льготная».

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Ранее руководители компании по производству крабовых палочек и сурими несколько раз заявляли о прекращении бизнеса в России, однако дальше заявлений дело не пошло. Известно о минимум 10 заявлениях по поводу выхода с российского рынка, первое из которых датируется 8 марта, последнее сделано в конце лета 2022 года.

Между тем, «Вичунай групп» не только продолжает работать в России на льготных условиях, но и принимает награды от российского правительства. Так, в августе 2022 года компания была отмечена “российским знаком качества” от государственной компании “Роскачество”, курируемой Министерством промышленности и торговли России.

Напомним, что после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию, компании должны предоставить призывным пунктам информацию о военнообязанных. Это распространяется и на зарубежные компании. Таким образом, можно предположить, что «Вичунай груп» уже либо подала, либо находится в процессе представления списков сотрудников, подлежащих мобилизации и отправке на фронт.