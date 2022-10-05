VICI знову затягує вихід із Росії

Жовтень, 05 в 19:19

Виробник крабових паличок VICI (компанія Вічунай груп) вчергове не зміг назвати дату продажу підприємства в Калінінградській області (РФ). Про це заявив засновник компанії, мер литовського міста Каунас Вісвальдас Матійошайтіс.

За його словами, він «незручно почувається» через те, що сплачує податки у Росії. Мер Каунаса додав, що його компанія має намір залишити російський ринок, але знову не уточнив, коли це станеться.

Вісвальдас Матійошайтіс стверджує, що вони найняли компанію, яка готує російську частину «Вічунай груп» до продажу. При цьому жодних паралелей між агресією Росії та продовженням роботи його компанії на російському ринку мер Каунаса не бачить. «А до чого тут анексія?», – відповів він на запитання журналіста, що він думає про те, що Росія анексувала частину території України. А на зауваження про те, що «Вічунай» продовжує сплачувати податки в Росії, фактично спонсоруючи державу-агресора, Матійошайтіс відповів, що «ці податки невеликі, оскільки Калінінградська область (де знаходиться завод «Вічунай» – ред) – пільгова».

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Раніше керівники компанії з виробництва крабових паличок та сурімі кілька разів заявляли про припинення бізнесу в Росії, проте далі заяв справа не пішла. Відомо про щонайменше 10 заяв з приводу виходу з російського ринку, перша з яких датується 8 березня, остання зроблена наприкінці літа 2022 року.

Тим часом, «Вічунай груп» не тільки продовжує працювати в Росії на пільгових умовах, а й приймає нагороди від російського уряду. Так, у серпні 2022 року компанія була відзначена “російським знаком якості” від державної компанії “Роскачество”, яку курує Міністерство промисловості та торгівлі Росії.

Нагадаємо, що після того, як у РФ оголосили часткову мобілізацію, компанії повинні надати призовним пунктам інформацію про військовозобов’язаних. Це поширюється і на зарубіжні компанії. Таким чином, можна припустити, що «Вічунай груп» уже або подала, або перебуває у процесі подання списків співробітників, які підлягають мобілізації та відправці на фронт.