Новые вызовы и экономия денег: Южанина о рассмотрении проекта госбюджета на 2023 год

Октябрь, 22 в 17:27

Есть ли у власти запасной план, если наши партнеры не смогут в следующем году найти для Украины $38 млрд? О рассмотрении госбюджета в первом чтении и подготовке ко второму, перенесенному на ноябрь, в интервью Фактам ICTV рассказала народный депутат Украины Нина Южанина.

К первому чтению проекта госбюджета на следующий год она подготовила 70 поправок. Каждую из них озвучила при рассмотрении в сессионном зале. Рассказывает, что главное внимание в своих предложениях сосредоточино на том, как можно сэкономить.

Основной акцент – на всех распорядителях государственных средств. Общая сумма мелких и не нужных во время войны программ — более 4 млрд грн, подсчитала она. Еще одно существенное замечание – при составлении сметы следует анализировать не только первую половину 2022 года, а все цифры за три квартала.

Сейчас смотрят

— Уже нужно перечислить все по результатам 9 месяцев, которые более результативны и показательны, чем первые полгода. Это очень важно для расчетов и нужно для того, чтобы спрогнозировать тенденцию и возможности на следующий год.

Южанина традиционно обращает внимание на формальное, а не реальное сокращение госаппарата. Считает, что нужно тщательно пройтись по каждому министерству, ведомству и агентству, которые распоряжаются государственными деньгами.

– Мы уже привыкли, что большое количество государственных функций уже доступны в приложениях. Они заменили множество людей, которые раньше выполняли это вручную. Сейчас за пределами Украины более 5 млн украинцев. И они не будут пользоваться сервисными функциями государства, а если брать справки – то только электронные.

Так же много вопросов у Южаниной к расходной части госбюджета-2023. И ключевое – где взять столько денег, чтобы в условиях войны хватало на оборону, зарплаты, пенсии и соцвыплаты, еще экономику удержать. Расчет власти, что половину сметы нам профинансируют партнеры, слишком оптимистичен, предостерегает она.

– А что будет, если не будет внешних заимствований в сумме $38 млрд? Мы уже слышим, что, возможно, только более 50% этой суммы может быть обеспечено. Надо установить жесткие суммы ежемесячной помощи, чтобы Украина могла планировать. Но на всю сумму $38 млрд еще договоренности нет.

Также нужно провести диалог с МВФ, чтобы иметь возможность привлечь все международные пособия. Это можно сделать только на основании положительного заключения МВФ о том, что бюджет составлен на основе параметров, которые Украина сможет достичь в следующем году.

Особенно тщательно нужно подходить к социальным выплатам. В следующем году прожиточный минимум (2 589 грн) и минимальная зарплата (6,7 тыс. грн) остаются без изменений. Южанина уже подготовила свое предложение.

– В случае увеличения инфляции от запланированной более чем на 15% бюджет должен быть срочно пересчитан и подан на рассмотрение Верховной Раде с целью увеличения, в частности, социальных выплат и минимальной заработной платы. Во время рассмотрения мы согласились с тем, что можем оставить их на уровне 2022 года, который установлен еще при принятии бюджета в 2021 году.

Еще один вызов – это принятие важных государственных решений. Она считает, что в такое время власти и оппозиция должны действовать сообща.

– У нас существует определенное распределение. Правительство выполняет указания Офиса президента. А парламент просто может зафиксировать то, что предложено для прикрытия всех предпринимаемых сейчас действий. Так быть не может. Все вопросы, которые очень важны для нашего общества, нужно принимать вместе. И для этого должна быть дискуссия, потому что рождается компромиссный вариант, ответственность за который мы должны разделять вместе.

И одним из таких компромиссов должен стать пересмотр всей экономической и налоговой политики государства, но ни в коем случае не путем увеличения налогов.

— Напротив, за счет свободного предпринимательства. Если бы у нас хватило ума предоставить больше возможностей для бизнеса, меньше вылавливать тех, кто якобы уклоняется от уплаты налогов. Если выстраивать принцип только перераспределения средств через государство, мы абсолютно убиваем предпринимательскую инициативу. И это путь в никуда.

Особенно тревожит Южанину ситуация в аграрном бизнесе. Она приводит интересные цифры: в соседней Польше 1 млн 700 тыс. фермеров, а в Украине — только 50 тыс.

– Мы должны дать все возможности сельскому населению думать над созданием своего бизнеса. Генерировать идеи, не бояться заниматься этим, выстраивать деятельность, а не ждать помощи от государства посредством соцвыплат. Мы видим, что у нас сейчас абсолютное безденежье, нет возможности повысить социальные расходы. Без системных комплексных решений мы не выйдем из этой ситуации. Мы будем ходить вокруг одного: либо внешние заимствования, либо печатаем деньги.

А обещание властей не повышать налоги в 2023 году вызывает у Южаниной ироническую улыбку. Она считает, что это точно не то достижение, которым следует хвастаться.

– Ну какое же достижение? Если у нас с 1 июля 2023 года будут действовать полные ставки акциза на топливо. А значит, будут увеличены вдвое, в полтора раза. Должны понимать, что те изменения, которые мы принимаем сейчас, будут действовать в следующем году. До конца года мы еще можем принять много проектов законов. Я не понимаю, как мы можем обещать, что налоговая база останется неизменной. Возможно, в отношении налога на доходы физических лиц, то, что должны знать граждане, останется ставка 18%. А вот относительно Единого социального взноса, который платит работодатель, до сих пор идут дискуссии.