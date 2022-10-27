Жовтень, 27 в 15:43

Офіційні особи США та західних країн завершують розробку планів щодо обмеження цін на російську нафту.

За даними Reuters, офіційні особи заявили, що діапазон цін ще не визначений, проте одна людина, знайома з процесом, сказала, що верхня межа буде визначена відповідно до історичного середнього значення в 63-64 долари за барель – рівня, який може стати природною верхньою межею.

Повідомляється, що це узгоджується з нещодавніми коментарями міністра фінансів Джанет Єллен про те, що цінова стеля в діапазоні 60 доларів дасть Росії стимул продовжувати видобуток нафти.

Зараз дивляться

Тим часом Білий дім спростував повідомлення агентства Bloomberg про те, що американська адміністрація була змушена переглянути у бік підвищення заплановану стелю цін на російську нафту.