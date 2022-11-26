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Факты / Україна / Экономика

Какая сумма долга за оплату ЖКУ может быть причиной в отказе субсидии – объяснение

Юля Захарченко, редактор ленты
Какая сумма долга за оплату ЖКУ может быть причиной в отказе субсидии – объяснение
Фото: Getty Images

Государство может отказать в назначении субсидии из-за наличия задолженности за оплату жилищно-коммунальных услуг более чем на три месяца, или если она превышает определенную сумму.

В Министерстве социальной политики Украины объяснили, что речь идет о задолженности, которая превышает 40 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 680 грн.

В частности, при принятии решения о назначении субсидии анализируется задолженность по оплате ЖКУ, отмечают в Минсоцполитики.

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Для назначения субсидии следует заключить договор о реструктуризации задолженности. Если же потребитель считает, что сумма была начислена неправильно, тогда он может обжаловать задолженность в судебном порядке.

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Источник: Минсоцполитики
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