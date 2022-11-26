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Факти / Україна / Економіка

Яка сума боргу за оплату ЖКП може бути причиною у відмові субсидії – пояснення

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Яка сума боргу за оплату ЖКП може бути причиною у відмові субсидії – пояснення
Фото: Getty Images

Держава може відмовити у призначення субсидії через наявність заборгованості за оплату житлово-комунальних послуг більш ніж на три місяці, або ж якщо вона перевищує певну суму.

У Міністерстві соціальної політики України пояснили, що йдеться про заборгованість, яка перевищує 40 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 680 грн.

Зокрема, під час ухвалення рішення про призначення субсидії аналізується заборгованість з оплати ЖКП, зазначають у Мінсоцполітики.

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Для призначення субсидії потрібно укласти договір про реструктуризацію заборгованості. Якщо ж споживач вважає, що суму нарахували неправильно, тоді він може оскаржувати заборгованість у судовому порядку.

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Джерело: Мінсоцполітики
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