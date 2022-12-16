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Факты / Україна / Экономика

Внешняя финансовая помощь составляет 59% госбюджета Украины в 2022 году — Пидласа

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Внешняя финансовая помощь составляет 59% госбюджета Украины в 2022 году — Пидласа

В эфире национального телемарафона председатель Комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа сообщила, что 59% источников финансирования из государственного бюджета в 2022 году составляет внешняя помощь.

По ее словам, безвозвратная международная помощь (гранты) составляет большую долю внешней поддержки – не менее 44%. Такая существенная доля грантов позволяет сдерживать рост государственного долга Украины.

По словам председателя Комитета по вопросам бюджета, крупнейшим донором помощи являются Соединенные Штаты Америки.

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— Крупнейшим донором безвозмездной помощи остаются Соединенные Штаты Америки – с 24 февраля США передали в общий фонд 336 млрд грн. Это огромная сумма грантов, с которой не может сравниться ни один донор, — обьяснила Пидласа.

Председатель Комитета по вопросам бюджета также подчеркнула, что кредиты, которые получает Украина во время военного положения, предоставляются преимущественно под некоммерческие льготные проценты и на долгосрочный период.

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