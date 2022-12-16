Декабрь, 16 в 12:34

С каждой новой ракетной атакой Россия надеется изменить ход войны в свою пользу, но ей этого не удастся.

Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

С каждым последующим ракетным ударом Кремль надеется погрузить нас в тотальную тьму. С каждым последующим ракетным ударом страна-террорист надеется сломить украинцев, превратив нашу нацию в таких же рабов системы, как и россияне, – написала она.

Она отметила, что эти попытки то и дело оказываются тщетными, а украинцы всему миру доказывают, что свобода и воля – это часть ДНК нашей нации.

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Именно поэтому Россия проиграла эту войну в тот же день, когда начала ее, – подчеркнула Маляр.

В пятницу утром, 16 декабря, Россия нанесла новый массированный ракетный удар по Украине. Целями ряда ударов террористов стали объекты критической инфраструктуры.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что по состоянию на 11:00 оккупанты выпустили по территории Украины 60 ракет.

Источник: Ганна Маляр