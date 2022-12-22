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Факты / Україна / Экономика

Отмена 2% налога и возврат кассовых аппаратов: в Минфине анонсировали ряд изменений для предпринимателей

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Отмена 2% налога и возврат кассовых аппаратов: в Минфине анонсировали ряд изменений для предпринимателей
Фото: Pixabay

Кабмин пообещал МВФ отменить 2%-ную ставку налога и вернуть кассовые аппараты в торговлю, чтобы обеспечить увеличение поступлений в госбюджет. Структурный маяк для Мониторинговой программы будет выполнен до конца января 2023 года.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

— Мы решительно настроены на определение дополнительных источников поступлений. При технической помощи МВФ мы будем работать над разработкой интегрированной дорожной карты мер налоговой политики и администрирования налогов для скорейшего восстановления довоенного состояния налогового администрирования и политики, — говорится в письме.

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В ближайшем будущем это будет включать подачу следующих трех законопроектов в парламент:

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  • об отмене моратория на проведение налоговых проверок (вступает в силу с 1 июля 2023 года);
  • об отмене специальных положений, позволяющих налогоплательщикам использовать упрощенную систему налогообложения, а именно: ставку единого налога в размере 2% и восстановление довоенного режима для этих налогоплательщиков (вступает в силу с 1 июля 2023 года);
  • по обеспечению эффективного и полноценного применения регистраторов расчетных операций в заведениях розничной торговли (и связанной с ними расчетно-платежной инфраструктуры), включая возобновление ответственности за нарушение этих требований (вступает в силу с 1 июля 2023 года).

Меморандум с МВФ подписали президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Источник: Минфин
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