Скасування 2%-го податку та повернення касових апаратів: у Мінфіні анонсували низку змін для підприємців

Грудень, 22 в 14:43

Кабмін пообіцяв МВФ скасувати 2% ставку податку і повернути касові апарати в торгівлю, щоб забезпечити збільшення надходжень до держбюджету. Структурний маяк для Моніторингової програми буде виконано до кінця січня 2023 року.

Про це повідомляє прес-служба Мінфіну.

– Ми рішуче налаштовані на визначення додаткових джерел надходжень. За технічної допомоги МВФ ми працюватимемо над розробкою інтегрованої дорожньої карти заходів податкової політики та адміністрування податків для якнайшвидшого відновлення довоєнного стану податкового адміністрування та політики, – йдеться у листі.

У найближчому майбутньому це включатиме подання наступних трьох законопроектів до парламенту:

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про відміну мораторію на проведення податкових перевірок (набирає чинності з 1 липня 2023 року);

про відміну спеціальних положень, що дозволяють платникам податків використовувати спрощену систему оподаткування, а саме: ставку єдиного податку у розмірі 2% та відновлення довоєнного режиму для цих платників податків (набирає чинності з 1 липня 2023 року);

щодо забезпечення ефективного та повноцінного застосування реєстраторів розрахункових операцій у закладах роздрібної торгівлі (та пов’язаної з ними розрахунково-платіжної інфраструктури), включаючи поновлення відповідальності за порушення цих вимог (набирає чинності з 1 липня 2023 року).

Меморандум із МВФ підписали президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний.