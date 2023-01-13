Январь, 13 в 12:17

По состоянию на 13 января в Украине потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня — сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно из-за утреннего и вечернего максимума потребления.

Об этом сообщают в Укрэнерго.

Однако уже в выходные в Украине ожидается постепенное потепление, поэтому энергетики прогнозируют уменьшение потребления света.

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Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00.

Каждый оператор системы распределения (список здесь) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений.

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Превышение лимитов потребления приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.

– Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений, — отмечают в Укрэнерго.

Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетики сейчас пытаются ускорить ремонты, чтобы “выжать из энергосистемы все генерирующие мощности”.

Источник: Укрэнерго