Энергетики прогнозируют уменьшение потребления электричества с наступлением потепления
По состоянию на 13 января в Украине потребление электроэнергии находится на уровне вчерашнего дня — сохраняется дефицит мощности в энергосистеме, особенно из-за утреннего и вечернего максимума потребления.
Об этом сообщают в Укрэнерго.
Однако уже в выходные в Украине ожидается постепенное потепление, поэтому энергетики прогнозируют уменьшение потребления света.
Для обеспечения баланса в энергосистеме до всех областей доведены лимиты потребления, которые действуют с 02:00 до 24:00.
Каждый оператор системы распределения (список здесь) в своем регионе составляет графики плановых почасовых отключений.
Превышение лимитов потребления приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Поэтому для их предупреждения используются аварийные отключения.
– Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, пользуйтесь энергоемкими приборами поочередно. Это позволяет снизить нагрузку на энергосистему и уменьшить необходимость применения ограничений, — отмечают в Укрэнерго.
Ранее глава правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что энергетики сейчас пытаются ускорить ремонты, чтобы “выжать из энергосистемы все генерирующие мощности”.
Источник: Укрэнерго