В Укрэнерго прогнозируют уменьшение отключений света на выходных – причина

Январь, 12 в 16:06

В ближайшие выходные ожидается потепление, соответственно, возможно уменьшение объемов отключения электроэнергии, заявил в эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

— На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче вложить потребление в тот объем генерации, который мы имеем, — сказал он.

По его словам, энергетики сейчас пытаются ускорить ремонты, чтобы “выжать из энергосистемы все генерирующие мощности”.

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье, 14-15 января, дневная температура будет местами достигать +5…+7 градусов.

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Утром 12 января девять областей Украины превысили лимиты потребления электроэнергии, поэтому применялись аварийные отключения света.

Росту потребления энергоресурсов способствует морозная погода.

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Фото: Укрэнерго