В Укрэнерго прогнозируют уменьшение отключений света на выходных – причина
В ближайшие выходные ожидается потепление, соответственно, возможно уменьшение объемов отключения электроэнергии, заявил в эфире телемарафона председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий.
— На выходные ожидаем потепления, и нам снова будет легче вложить потребление в тот объем генерации, который мы имеем, — сказал он.
По его словам, энергетики сейчас пытаются ускорить ремонты, чтобы “выжать из энергосистемы все генерирующие мощности”.
По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу и воскресенье, 14-15 января, дневная температура будет местами достигать +5…+7 градусов.
Утром 12 января девять областей Украины превысили лимиты потребления электроэнергии, поэтому применялись аварийные отключения света.
Росту потребления энергоресурсов способствует морозная погода.
Фото: Укрэнерго