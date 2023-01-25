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Факты / Україна / Экономика

Евро подешевел, доллар стабилен. Курс валют на 25 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

В среду, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,72 грн/€1. Это на 3 копейки дешевле, чем вчера.

Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 25.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта Покупка Продажа
Доллар 39,8 40,3
Евро 42,35 43,35

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 40,20 40,80
Евро 42,40 43,45

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 36,65 37,44
Евро 39,85 40,95

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 39,90 40,5
Евро 43,00 43,70

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Доллар 40,00 40,5
Евро 42,35 43,55
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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