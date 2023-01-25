Евро подешевел, доллар стабилен. Курс валют на 25 января
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В среду, 25 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,72 грн/€1. Это на 3 копейки дешевле, чем вчера.
Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 25.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|39,8
|40,3
|Евро
|42,35
|43,35
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|40,20
|40,80
|Евро
|42,40
|43,45
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|36,65
|37,44
|Евро
|39,85
|40,95
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|39,90
|40,5
|Евро
|43,00
|43,70
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Доллар
|40,00
|40,5
|Евро
|42,35
|43,55
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк