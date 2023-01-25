Євро подешевшало, долар стабільний. Курс валют на 25 січня
Фото: Depositphotos
У середу, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,72 грн/€1. Це на 3 копійки дешевше, ніж учора.
Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.
Який курс валют в банках України 25.01.2023:
Курс валют у Приватбанку:
Зараз дивляться
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|39,8
|40,3
|Євро
|42,35
|43,35
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|40,20
|40,80
|Євро
|42,40
|43,45
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|36,65
|37,44
|Євро
|39,85
|40,95
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|39,90
|40,5
|Євро
|43,00
|43,70
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Долар
|40,00
|40,5
|Євро
|42,35
|43,55
Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
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