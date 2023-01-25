Січень, 25 в 10:04

У середу, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,72 грн/€1. Це на 3 копійки дешевше, ніж учора.

Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 25.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

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