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Факти / Україна / Економіка

Євро подешевшало, долар стабільний. Курс валют на 25 січня

Бедрак Вікторія, редакторка стрічки
долар євро валюта
Фото: Depositphotos

У середу, 25 січня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 39,72 грн/€1. Це на 3 копійки дешевше, ніж учора.

Курс американського долара без змін – 36,57 грн/$1.

Який курс валют в банках України 25.01.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Зараз дивляться
Валюта Купівля Продаж
Долар 39,8 40,3
Євро 42,35 43,35

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 40,20 40,80
Євро 42,40 43,45

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 36,65 37,44
Євро 39,85 40,95

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 39,90 40,5
Євро 43,00 43,70

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Долар 40,00 40,5
Євро 42,35 43,55
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Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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