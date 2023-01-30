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Факты / Україна / Экономика

Евро подешевел, доллар стабилен: за сколько можно купить валюту 30 января

Бедрак Виктория, редактор ленты
курс валют
Фото: Depositphotos

В понедельник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,75 грн/€1. Он снизился на 10 копеек.

Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1.

Какой курс валют в банках Украины 30.01.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Сейчас смотрят
Валюта Покупка Продажа
Евро 42,45 43,45
Доллар 39,8 40,3

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,50 43,60
Доллар 39,8 40,3

Курс валют у Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 39,80 40,90
Доллар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 43,00 43,80
Доллар 39,90 40,55

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 42,45 43,65
Доллар 40,00 40,50
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Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

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