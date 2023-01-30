Январь, 30 в 10:07

Евро подешевел, доллар стабилен: за сколько можно купить валюту 30 января

В понедельник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,75 грн/€1. Он снизился на 10 копеек. Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1. Какой курс валют в банках Украины 30.01.2023: Курс валют в Приватбанке: Сейчас смотрят Валюта Покупка Продажа Евро 42,45 43,45 Доллар 39,8 40,3 Курс валют в Ощадбанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,50 43,60 Доллар 39,8 40,3 Курс валют у Монобанке: Валюта Покупка Продажа Евро 39,80 40,90 Доллар 36,65 37,44 Курс валют у Райффайзен банке: Валюта Покупка Продажа Евро 43,00 43,80 Доллар 39,90 40,55 Курс валют в УкрСиббанке: Валюта Покупка Продажа Евро 42,45 43,65 Доллар 40,00 40,50 Читайте Давление на валюту сокращается: эксперт спрогнозировал курс доллара в феврале Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк

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