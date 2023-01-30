Евро подешевел, доллар стабилен: за сколько можно купить валюту 30 января
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В понедельник, 30 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к евро на уровне 39,75 грн/€1. Он снизился на 10 копеек.
Курс американского доллара без изменений – 36,57 грн/$1.
Какой курс валют в банках Украины 30.01.2023:
Курс валют в Приватбанке:
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|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,45
|43,45
|Доллар
|39,8
|40,3
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,50
|43,60
|Доллар
|39,8
|40,3
Курс валют у Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|39,80
|40,90
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|43,00
|43,80
|Доллар
|39,90
|40,55
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|42,45
|43,65
|Доллар
|40,00
|40,50
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк