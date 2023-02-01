Февраль, 01 в 10:57

Курс доллара в феврале будет стабильным, ведь у Украины есть достаточный запас золотовалютных резервов, а также средств, полученных от западных партнеров. Потому для наличного рынка формируется достаточно положительная ситуация.

Об этом в комментарии Фактам ICTV рассказал финансовый эксперт Андрей Шевчишин.

По его словам, у населения упал критический спрос на электрооборудование, а именно на генераторы, аккумуляторы, домашние электростанции. Вот почему на рынке ситуация стабилизируется.

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– Единственное, что может повлиять на наличный курс доллара, это если сам регулятор (Национальный банк Украины) изменит свою политику. Но этого мы тоже не ожидаем в феврале, — отмечает Андрей Шевчишин.

Эксперт подчеркнул, что сейчас потребительские предпочтения украинцев несколько изменились, поэтому значительных колебаний не будет – может остаться на том уровне, что и в январе – 40-41 грн за доллар.

Однако Андрей Шевчишин не исключает и незначительного подорожания доллара до 42 грн, но это все в пределах прогнозируемых колебаний.

– Может быть ситуативный спрос населения на наличную валюту. Без сомнения, нужно будет смотреть по ситуации на фронте, в частности, возможна атака россиян, как мы будем давать отпор… Все это будет влиять на настроения населения, – заявил Андрей Шевчишин.

Что касается внешней миграции украинцев, то, по последним данным, ситуация с ней улучшилась — отток населения за границу сократился, поэтому и давление на валюту также сокращается. Все это будет давать гривне на наличном и безналичном рынках стабильности.