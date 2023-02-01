Лютий, 01 в 10:57

Курс долара у лютому буде стабільним, адже Україна має достатній запас золотовалютних резервів, а також коштів, отриманих від західних партнерів. Тому для готівкового ринку формується доволі позитивна ситуація.

Про це у коментарі Фактам ICTV розповів фінансовий експерт Андрій Шевчишин.

За його словами, у населення впав критичний попит на електроустаткування, а саме на генератори, акумулятори, домашні електростанції тощо. Саме тому на ринку ситуація стабілізується.

Зараз дивляться

– Єдине, що може вплинути на готівковий курс долара, це якщо саме регулятор (Національний банк України) змінить свою політику. Але цього ми також не очікуємо в лютому, – наголошує Андрій Шевчишин.

Експерт наголосив, що наразі купівельні вподобання українців трохи змінилися, тому значних коливань не буде – американська валюта може залишитися на тому рівні, що й у січні – 40-41 грн за долар.

Проте Андрій Шевчишин не виключає і незначного подорожчання долара до 42 грн, але це все в межах прогнозованих коливань.

– Може бути ситуативний попит населення на готівкову валюту. Без сумніву, треба буде дивитися за ситуацією на фронті, зокрема, можлива атака росіян, як ми будемо давати відсіч… Все це буде впливати на настрої населення, – заявив Андрій Шевчишин.

Щодо зовнішньої міграції українців, то, за останніми даними, ситуація з нею покращилася – відтік населення за кордон скоротився, тому і тиск на валюту також скорочується. Все це надаватиме гривні на готівковому та безготівковому ринках стабільності.