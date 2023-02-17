Для выплат и зарплат: от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн

Февраль, 17 в 19:34

В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступила вторая часть дополнительного финансирования на $203 млн. Общий объем займа под гарантии Великобритании составляет $500 млн.

Об этом сообщает Министерство финансов Украины. По данным учреждения, срок погашения кредита — 18,5 года с пятилетним льготным периодом, а процентная ставка — 0,25% годовых.

По данным Минфина, эти средства предоставили на льготных условиях через механизм Всемирного банка как гарантию от Великобритании в рамках Соглашения о предоставлении Украине четвертого дополнительного финансирования в рамках реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития (МБРР), Международной ассоциацией развития (МАР) проекта Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине.

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— С первых дней полномасштабной войны РФ против Украины Великобритания является одним из лидеров по помощи на всех возможных направлениях, в частности, в предоставлении финансовой помощи. Эта помощь дает возможность и в дальнейшем бесперебойно обеспечивать надлежащее финансирование приоритетных расходов, — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Согласно сообщению, привлеченные средства будут направлены на возмещение расходов государственного бюджета на выплаты социальной помощи семьям с детьми и заработной платы работникам государственных учреждений высшего образования.