Для виплат і зарплат: від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн

Лютий, 17 в 19:34

До державного бюджету України від Світового банку надійшла друга частина додаткового фінансування на $203 млн. Загальний обсяг позики під гарантії Великої Британії становить $500 млн.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України. За даними установи, термін погашення кредиту – 18,5 року з п’ятирічним пільговим періодом, а відсоткова ставка – 0,25% річних.

За даними Мінфіну, ці кошти надали на пільгових умовах через механізм Світового банку як гарантію від Великої Британії у рамках Угоди про надання Україні четвертого додаткового фінансування в межах реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), Міжнародною асоціацією розвитку (МАР) проєкту Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні.

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– З перших днів повномасштабної війни РФ проти України Велика Британія є одним з лідерів з допомоги на всіх можливих напрямах, зокрема, у наданні фінансової допомоги. Ця допомога надає можливість і надалі безперебійно забезпечувати належне фінансування пріоритетних видатків, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Згідно з повідомленням, залучені кошти буде спрямовано на відшкодування видатків державного бюджету на виплати соціальної допомоги родинам з дітьми та заробітної плати працівникам державних закладів вищої освіти.