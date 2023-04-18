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Бесплатный роуминг в Европе: Совет ЕС ослабляет украинцам пользование мобильной связью

мобільний зв'язок
Фото: Pixabay

Совет Евросоюза одобрил предложение Украины ослабить пользование мобильным роумингом для украинцев.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

Теперь тарификация звонков близким в Европе снизится. Операторы не будут списывать по 30 грн за минуту разговора.

Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине.

Украинцам не надо будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Права потребителей будут защищены по правилам ЕС.

Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными без переплат благодаря Совместному заявлению операторов. Недавно действие заявления продлили еще на полгода, отметили в Минцифры.

Совет ЕС и Еврокомиссия поддерживают, чтобы Украина присоединилась к свободному роумингу с ЕС на постоянной основе.

По данным Минцифры, окончательное решение должен одобрить комитет Ассоциации Украина-ЕС в торговом составе.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут подписывать европейские документы в электронном виде через Дію.

Источник: Министерство цифровой трансформации
ЕС, Мінцифри, Мобильный оператор
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