Бесплатный роуминг в Европе: Совет ЕС ослабляет украинцам пользование мобильной связью
Совет Евросоюза одобрил предложение Украины ослабить пользование мобильным роумингом для украинцев.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
Теперь тарификация звонков близким в Европе снизится. Операторы не будут списывать по 30 грн за минуту разговора.
Украинцы смогут не платить дополнительные сборы за связь во время путешествий по Европе, а европейские путешественники — в Украине.
Украинцам не надо будет менять SIM-карты во время поездок по Европе. Права потребителей будут защищены по правилам ЕС.
Сейчас миллионы украинцев в ЕС общаются с родными без переплат благодаря Совместному заявлению операторов. Недавно действие заявления продлили еще на полгода, отметили в Минцифры.
Совет ЕС и Еврокомиссия поддерживают, чтобы Украина присоединилась к свободному роумингу с ЕС на постоянной основе.
По данным Минцифры, окончательное решение должен одобрить комитет Ассоциации Украина-ЕС в торговом составе.
Ранее сообщалось, что украинцы смогут подписывать европейские документы в электронном виде через Дію.