С мая 2023 года жилищные субсидии на неотапливаемый сезон будут назначены автоматически для большинства получателей.

Однако, если изменились данные об имущественном состоянии семьи или составе домохозяйства, субсидия будет назначена после предоставления соответствующего заявления.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини рассказала первый заместитель министра соцполитики Дарья Марчак.

— Субсидии будут автоматически переназначены для подавляющего большинства получателей. Переназначение будет происходить на основании информации, имеющейся в Пенсионном фонде Украины. Единственный случай, когда субсидии не переназначаются автоматически, это ситуации, когда существенно изменились данные об имущественном состоянии семьи или составе семьи. Например, людям, которые имеют статус ВПЛ, надо будет подать заявку на переназначение субсидии, — сказала она.

Марчак отметила, что подать заявку для переназначения субсидии можно через онлайн-портал Пенсионного фонда.

Также можно обратиться в ЦПАУ, в отделение Пенсионного фонда или к представителям местных органов власти.

— Жилищно-коммунальная субсидия является фактически целевой выплатой, она осуществляется именно для того, чтобы семья могла оплатить коммунальные услуги. Следовательно, если семья, например, получила средства, но не оплатила коммунальные услуги, то это является основанием для прекращения начисления субсидии, если общий объем задолженности превышает 40 необлагаемых минимумов доходов граждан. Это примерно 680 грн, — добавила Марчак.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.