Апрель, 10 в 14:50

В апреле в Украине завершается отопительный сезон. Поэтому пришло время расчета субсидий на неотопительный период. Для большинства граждан их переназначат автоматически, но есть и те, кому нужно подавать заявление на получение субсидии.

Подробные разъяснения по этому поводу обнародовал Пенсионный фонд Украины.

Жилищную субсидию на оплату “коммуналки” обычно рассчитывают в апреле и октябре, учитывая продолжительность отопительного сезона (период с 16 октября по 15 апреля). Речь идет об услугах по теплоснабжению, поставке и распределению природного газа и электроэнергии.

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Жилищные субсидии и льготы на неотопительный сезон будут рассчитаны на период с 1 мая по 30 сентября. С мая они будут автоматически переназначены для большинства граждан, получавших субсидию во время отопительного периода (на основании информации Пенсионного фонда).

Если же изменились данные об имущественном положении или составе семьи получателей субсидий, то они должны уведомить об этом орган ПФУ в течение 30 дней.

Однако есть категории граждан, которые должны обязательно обратиться с заявлением, если они хотят получить субсидию.

Кто должен подать заявление и декларацию

Подавать заявление на жилищную субсидию следует в следующих случаях:

если в составе домохозяйства есть внутренние переселенцы (ВПЛ – внутренне перемещенные лица);

члены домохозяйства арендуют жилье и платят коммунальные услуги;

количество людей, фактически проживающих в домохозяйстве, меньше, чем количество зарегистрированных;

если домохозяйство обращается за назначением субсидии на покупку жесткого и жидкого печного бытового топлива, сжиженного газа.

Кроме того, исключительно на основании личного обращения предоставляется субсидия, если в отопительный сезон размер платы за “коммуналку”, взнос на оплату расходов на управление многоквартирным домом не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн.

Представители таких домохозяйств удобным образом должны подать в органы ПФУ новые заявление и декларацию на назначение субсидии на неотопительный сезон.

Если заявление поступило в течение двух месяцев с начала неотопительного сезона, жилищную субсидию назначат с начала такого сезона. В этом случае для ее расчета учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы 2022 календарного года.

Пенсионную выплату при расчете субсидии будут учитывать в размере пенсии, начисленной за март 2023 года.

Как подать документы на субсидию

Документы на назначение жилищных субсидий и льгот нужно подать в органы Пенсионного фонда. Для этого есть несколько способов, и каждый может выбрать удобный для себя:

лично обратиться в сервисный центр ПФУ;

отправить по почте на адрес органа ПФУ;

отправить онлайн, через веб-портал электронных услуг ПФУ или через мобильное приложение Пенсионный фонд.

Также можно подавать документы уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета территориальных общин; в центры предоставления административных услуг; через портал Дія.