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Экономика
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Изменятся ли и для кого тарифы на электроэнергию — прогноз эксперта

Изменятся ли и для кого тарифы на электроэнергию — прогноз эксперта
Фото: Depositphotos

В апреле Кабинет министров решил сохранить фиксированную цену на электроэнергию до 31 мая 2023 года. В то же время фактическая стоимость электроэнергии около в 3,5 раза выше, чем тарифы.

Об этом в комментарии Фактам ICTV сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Насколько могут измениться тарифы и как найти золотую середину между потребностями государства и способностью украинцев — в материале.

Сейчас в Украине действует двойной тариф на электроэнергию: 1,44 грн/кВт при потреблении до 250 кВт в месяц и 1,68 грн/кВт-ч за весь объем при потреблении более 250 кВт в месяц.

Разницу между тарифами и фактической стоимостью покрывает Укрэнерго.

По словам эксперта, в условиях войны и общего обеднения населения маловероятно, что власти пойдут на существенные повышения цен на электроэнергию.

Пендзин отметил, что выйти из ситуации удалось бы благодаря дифференцированной цене в зависимости от уровня потребления.

То есть для тех людей, которые потребляют до 250 кВт в месяц, можно было бы сохранить тариф без изменений, а для тех, кто использует больше, установить рыночную цену (условно 5-6 грн).

— Когда у человека во дворе теплица и он электричеством обеспечивает себе поддержание климата в этой теплице, тратя более 1000 квт-ч в месяц, то почему он должен платить за электроэнергию как бабушка, которая имеет одну лампочку, — указывает эксперт.

Оставлять ситуацию так как есть — означает, что за счет государства и бюджета будут финансироваться далеко не бедные слои населения, отмечает он.

— Если потребляешь более 250 кВт, то плати рыночную цену за весь избыток, что ты израсходовал, так будет справедливо, — добавляет Пендзин.

Эксперт также отмечает, что менять цены нужно уже, поскольку летом электроэнергия тоже расходуется.

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Изменятся ли и для кого тарифы на электроэнергию — прогноз эксперта

Електрика, электроэнергия, Коммунальные тарифы, Тарифы
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