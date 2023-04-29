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Общество
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Цены на овощи в Украине начали снижаться: когда ждать максимальный спад

Цены на овощи в Украине начали снижаться: когда ждать максимальный спад

В Украине уже начали снижаться цены на овощи, но максимальный спад ожидается в июне.

Об этом в эфире Єдиних новин сказал член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он отметил, что на цену влияет сезонный фактор. Так, весной из-за активного импорта овощей стоимость подскакивает вверх, а вот начиная с мая увеличивается количество товаров из Украины — и цена падает.

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Эксперт уточнил, что к Пасхе цены были высокими, сейчас начинается снижение на 15-20 гривен за килограмм овощей.

— Мы ожидаем, что к началу июня уже окончательно рынок будет стабилизирован товарами из открытой почвы с наших территорий, и июнь будет периодом максимального снижения цен на овощи. Такая ситуация будет до сентября – начала октября. После вновь начнется годовой цикл роста цен, — говорит Пендзин.

Кроме того, он прогнозирует осенью существенное падение цен и увеличение урожая лука за счет более богатого урожая среди местных фермеров.

Овочі, Цены, Ціни на продукти
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