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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Чи зміняться і для кого тарифи на електроенергію – прогноз експерта

Чи зміняться і для кого тарифи на електроенергію – прогноз експерта
Фото: Depositphotos

У квітні Кабінет міністрів вирішив зберегти фіксовану ціну на електроенергію до 31 травня 2023. Водночас фактична вартість електроенергії приблизно в 3,5 раза вища, ніж тарифи.

Про це у коментарі Фактам ICTV повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Наскільки можуть змінитись тарифи та як знайти золоту середину між потребами держави та спроможністю українців – в матеріалі.

Зараз в Україні діє подвійний тариф на електроенергію: 1,44 грн/кВт, якщо споживати до 250 кВт на місяць, та 1,68 грн/кВт-год за весь обсяг за умови споживання понад 250 кВт на місяць.

Різницю між тарифами і фактичною вартістю покриває Укренерго. 

За словами експерта, в умовах війни та загального збідніння населення малоймовірно, що влада піде на суттєве підвищення цін на електроенергію.

Пендзин зазначив, що вийти з ситуації вдалось би завдяки диференційованій ціні залежно від рівня споживання.

Тобто для тих людей, які споживають до 250 кВт на місяць, можна було б зберегти тариф без змін, а для тих, хто використовує більше, встановити ринкову ціну (умовно 5-6 грн).

– Коли в людини на подвір’ї парник і вона електрикою забезпечує собі підтримання клімату в тому парнику, витрачаючи понад 1000 квТ-год на місяць, то чому вона має платити за електроенергію як бабця, яка має одну лампочку, – наголошує експерт.

Залишати ситуацію так як є – означає, що за рахунок держави і  бюджету будуть фінансуватись далеко не бідні верстви населення, зазначає він.

– Якщо споживаєш понад 250 кВт, то плати ринкову ціну за весь надлишок, що ти спожив, так буде справедливо, – додає Пендзин.

Експерт також наголошує, що змінювати ціни потрібно вже зараз, оскільки влітку електроенергія теж витрачається.

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Чи зміняться і для кого тарифи на електроенергію – прогноз експерта

Електрика, електроенергія, Комунальні тарифи, Тарифи
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