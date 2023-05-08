Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
В понедельник, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,26 грн/€1. Он снизился на 23 копейки.
Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.
В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.
Какой курс валют в банках Украины 08.05.2023:
Курс валют в Приватбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,5
|41,5
|Доллар
|37,02
|37,52
Курс валют в Ощадбанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,60
|41,60
|Доллар
|37,20
|38,35
Курс валют в Монобанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|40,45
|41,60
|Доллар
|36,65
|37,44
Курс валют в Райффайзен банке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,60
|Доллар
|37,30
|37,65
Курс валют в УкрСиббанке:
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|Евро
|41,00
|41,90
|Доллар
|37,30
|37,90
Ранее эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.
Источник: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.Андрей Почтев