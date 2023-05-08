Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
Заканчиваются боевики, а не снаряды: Череватый объяснил заявление Пригожина о “выходе из Бахмута”
Атаку на Кремль совершил опытный оператор беспилотника — эксперт
Санду заявила, что Россия не напала на Молдову только благодаря Украине
Срочно
Все дроны и ракеты уничтожены: что известно об атаке на Киев ночью 4 мая
Била и издевалась: у самой старшей матери Украины забрали 12-летнюю дочь
Экономика
Бедрак Виктория, редактор ленты

Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая

Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
Фото: Depositphotos

В понедельник, 8 мая, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны к евро на уровне 40,26 грн/€1. Он снизился на 23 копейки.

Курс американского доллара не менялся с июля прошлого года, он составляет 36,57 грн/$1.

В обменниках украинских банков стоимость валюты разнится.

Какой курс валют в банках Украины 08.05.2023:

Курс валют в Приватбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,5 41,5
Доллар 37,02 37,52

Курс валют в Ощадбанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,60 41,60
Доллар 37,20 38,35

Курс валют в Монобанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 40,45 41,60
Доллар 36,65 37,44

Курс валют в Райффайзен банке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,60
Доллар 37,30 37,65

Курс валют в УкрСиббанке:

Валюта Покупка Продажа
Евро 41,00 41,90
Доллар 37,30 37,90

Ранее эксперт рассказал, чего ожидать от доллара в мае.

Источник: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

евро, долар, Курс валют
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Евро резко подешевело: курс валют в Украине на 3 мая
Курс валют, долари
Евро снова пошел вверх: сколько стоит валюта в Украине 2 мая
Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
Евро за выходные заметно подешевело: курс валют в Украине на 1 мая
євро
Евро и доллар в обменниках подорожали: курс валют на 28 апреля
курс євро
Евро неуклонно дорожает: курс валют в Украине 27 апреля
євро
Видео
Повреждены почти все постройки! Кто остался в Гуляйполе и кто спасает город

Гуляйполе мужественно не повинуется оккупантам, хотя те ежедневно коварно и хаотично стреляют по нему из артиллерии и авиации. Там уже не осталось уцелевших домов, но еще живет несколько тысяч людей, которые по разным причинам предпочитают не уезжать из городка, хотя света и водоснабжения нет больше года.

Андрей Почтев
ДНК. Свои: как женщина ищет информацию о брате в плену РФ
Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
В Киеве прошел конгресс, посвященный женщинам в сфере безопасности и обороны
Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (05.05.2023)
Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (05.05.2023)
Евро за выходные значительно подешевел: курс валют в Украине на 8 мая
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь