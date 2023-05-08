Євро за вихідні значно подешевшало: курс валют в Україні на 8 травня
У понеділок, 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,26 грн/€1. Він знизився на 23 копійки.
Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.
В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.
Який курс валют в банках України 08.05.2023:
Курс валют у Приватбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,5
|41,5
|Долар
|37,02
|37,52
Курс валют в Ощадбанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,60
|41,60
|Долар
|37,20
|38,35
Курс валют у Монобанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|40,45
|41,60
|Долар
|36,65
|37,44
Курс валют у Райффайзен банку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,60
|Долар
|37,30
|37,65
Курс валют в УкрСиббанку:
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|Євро
|41,00
|41,90
|Долар
|37,30
|37,90
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Джерело: НБУ, Приватбанк, Ощадбанк, Монобанк, Райффайзен Банк, УкрСиббанк
Гуляйполе відважно не кориться окупантам, хоч ті щодня підступно й хаотично гатять по ньому з артилерії та авіації. Там уже не лишилося уцілілих будинків, натомість ще мешкає кілька тисяч відчайдухів, які з різних причин воліють не їхати з містечка, хоч світла та водопостачання немає більше року.Андрій Почтєв