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Економіка
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Євро за вихідні значно подешевшало: курс валют в Україні на 8 травня

Євро за вихідні значно подешевшало: курс валют в Україні на 8 травня
Фото: Depositphotos

У понеділок, 8 травня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до євро на рівні 40,26 грн/€1. Він знизився на 23 копійки.

Курс американського долара не змінювався з липня минулого року, він становить 36,57 грн/$1.

В обмінниках українських банків вартість валюти різниться.

Який курс валют в банках України 08.05.2023:

Курс валют у Приватбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,5 41,5
Долар 37,02 37,52

Курс валют в Ощадбанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,60 41,60
Долар 37,20 38,35

Курс валют у Монобанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 40,45 41,60
Долар 36,65 37,44

Курс валют у Райффайзен банку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,60
Долар 37,30 37,65

Курс валют в УкрСиббанку:

Валюта Купівля Продаж
Євро 41,00 41,90
Долар 37,30 37,90

Раніше експерт розповів, чого очікувати від долара у травні.

Джерело: НБУПриватбанкОщадбанкМонобанкРайффайзен БанкУкрСиббанк

євро, долар, Курс валют
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