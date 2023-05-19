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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Зерновая инициатива: РФ согласилась возобновить инспекцию судов для двух портов Одесской области

зерно
Фото: Depositphotos

Россия согласилась возобновить инспекцию судов, которые проходят по зерновому коридору, для двух портов Одесской области.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

– По состоянию на утро 19 мая стало известно, что Россия согласилась возобновить инспекции входного флота в порты Одесса и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие в порт Южный, – сообщил изданию Юрий Васьков.

Напомним, работу зернового соглашения 17 мая продлили на два месяца. Также отмечалось, что Россия не будет препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия.

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Источник: Интерфакс-Украина
Зерно, Російська агресія, Россия, Черноморская зерновая инициатива
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