Зерновая инициатива: РФ согласилась возобновить инспекцию судов для двух портов Одесской области

Россия согласилась возобновить инспекцию судов, которые проходят по зерновому коридору, для двух портов Одесской области.

Об этом сообщил заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

– По состоянию на утро 19 мая стало известно, что Россия согласилась возобновить инспекции входного флота в порты Одесса и Черноморск, но отказалась инспектировать суда, следующие в порт Южный, – сообщил изданию Юрий Васьков.

Напомним, работу зернового соглашения 17 мая продлили на два месяца. Также отмечалось, что Россия не будет препятствовать выходу турецких кораблей в порты Николаев и Ольвия.

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