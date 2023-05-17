Зернова угода досі в підвішеному стані, останнє судно з кукурудзою залишило Україну
У середу, 17 травня, останнє судно вийшло з українського порту в рамках угоди, що забезпечує безпечний експорт українського зерна Чорним морем. Вже завтра Росія може вийти з договору.
Про це пише Reuters з посиланням на представника ООН.
Зазначено, що судно DSM Capella вийшло з порту Чорноморськ з 30 000 тоннами кукурудзи і попрямувало до Туреччини.
Зернову угоду 22 липня минулого року підписали Україна, Туреччина та ООН. Окремий аналогічний документ підписала РФ. Згодом ініціатива була продовжена. Водночас країна-агресор систематично блокує діяльність зернового коридору, штучно створюючи черги суден.
Наразі РФ погрожує заблокувати зерновий коридор після закінчення терміну дії угоди – 18 травня.
Днями в МЗС Туреччини заявили, що Чорноморська зернова ініціатива може бути продовжена ще на два місяці.
Водночас в українському МЗС інформували, що Україна отримує суперечливі сигнали щодо майбутнього зернової угоди: склалася “підвішена ситуація” через маніпуляції РФ.
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