Зернова ініціатива: РФ погодилася відновити інспекцію суден для двох портів Одещини

Росія погодилася відновити інспекцію суден, які проходять зерновим коридором, для двох портів Одещини.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

– Станом на ранок 19 травня стало відомо, що Росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів Одеса та Чорноморськ, але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт Південний, – повідомив виданню Юрій Васьков.

Нагадаємо, роботу зернової угоди 17 травня продовжили на два місяці. Також зазначалося, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія.

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