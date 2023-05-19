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Економіка
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Зернова ініціатива: РФ погодилася відновити інспекцію суден для двох портів Одещини

зерно
Фото: Depositphotos

Росія погодилася відновити інспекцію суден, які проходять зерновим коридором, для двох портів Одещини. 

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков.

– Станом на ранок 19 травня стало відомо, що Росія погодилася відновити інспекції вхідного флоту до портів Одеса та Чорноморськ, але відмовилася інспектувати судна, що прямують на порт Південний, – повідомив виданню Юрій Васьков.

Нагадаємо, роботу зернової угоди 17 травня продовжили на два місяці. Також зазначалося, що Росія не перешкоджатиме виходу турецьких кораблів у порти Миколаїв та Ольвія.

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Джерело: Інтерфакс-Україна
Зерно, Російська агресія, Росія, Чорноморська зернова ініціатива
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