Украина представит прозрачную систему отчетности для проектов восстановления на URC 2023 — Кубраков

На международной конференции по восстановлению Украины Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоне Министерство инфраструктуры, развития общин и территорий (Минвосстановление) представит 45 проектов с международными структурами, а также план унификации процедур, цифровизации процессов и большего вовлечения частного бизнеса в процессы восстановления. Об этом в колонке для издания Н.Бизнес написал вице-премьер, глава Минвосстановления Александр Кубраков.

По его словам, критическое восстановление сфокусировано на трех секторах – энергетика, жилье и экспортная логистика.

— Успешное обновление в ключевых сферах требует продолжения реформ. Так, для планомерного восстановления энергетической отрасли необходимо обеспечить условия для конкурентного рынка. Соответствующая Концепция, Меморандум и конкретные проекты будут представлены в Лондоне, — сообщил Кубраков.

Он также добавил, что критически важно усиление антикоррупционной архитектуры в Украине.

— Коррупция есть во всем мире, но важна реакция, обеспечение неотвратимости наказаний и создание действующей системы предотвращения коррупционных рисков. Именно поэтому мы разрабатываем цифровые решения, обеспечивающие полную прозрачность управления проектами, — добавил Кубраков.

Кроме того, совместно с Минэкономики разрабатываются изменения в Закон “О публичных закупках”, чтобы гармонизировать его с правилами закупок Всемирного банка и разрешить более легкую реализацию экспортно-финансовых проектов.

— Также внедряем международные формы контрактов на строительство и соответствующие услуги вместе с установлением международных стандартов систем ценообразования, надзора, прозрачного механизма правовой защиты, — подчеркнул он.

По словам вице-премьера, управление проектами восстановления будет осуществляться при поддержке международных финансовых институтов через Офисы поддержки реформ при министерствах и Офисы поддержки общин Минвосстановления. Кубраков добавил, что такой многоуровневый дизайн позволит поддержать как восстановление в разрезе секторов экономики, так и в региональном разрезе – для общин и территорий.

Он также добавил, что Минвосстановление разработало механизм, уже помогающий определять приоритетность проектов восстановления в рамках Государственного фонда ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

— Приоритетность рассчитывается по формуле, основанной на оценках численности населения, получающего доступ к базовым услугам, экономическому и экологическому воздействию проекта и т.п. На базе международной методологии приоритизации инвестиций в инфраструктуру совместно с Всемирным банком разрабатываем государственную Методологию, которая после утверждения Правительством будет интегрирована в цифровую систему управления восстановлением DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), а значит, станет обязательной, — подчеркнул министр.

Общества уже внесли в систему более 5 тыс. проектов. Во время конференции в Лондоне будет представлена публичная часть DREAM, а значит, все партнеры смогут увидеть данные по этим проектам — в разрезе секторов, общин и регионов.

— Кроме того, Министерство также разрабатывает новую Геоинформационную систему (ГИС) регионального развития совместно с Европейской антикоррупционной инициативой по проекту USAID SACCI, – добавил Кубраков.

По его словам, это цифровой инструмент государственной региональной политики, который помогает общинам оцифровать комплексные программы и эффективно управлять их реализацией, усиливая процессы децентрализации.

Восстановление Украины – это в первую очередь восстановление жизни в пострадавших общинах, а также восстановление публичных институтов, переосмысление связей человек – государство, человек – община. Это создание условий для возвращения вынужденно перемещенных граждан. Это обеспечение развития бизнеса и создание рабочих мест. Именно поэтому поддержка украинского бизнеса является критическим условием возобновления страны. Бизнес должен получить доступ к финансам и технологиям, ресурсам и коммуникациям и иметь возможность планировать свое развитие, — резюмировал Кубраков.

Фото: Александр Кубраков

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