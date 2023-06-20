Україна представить прозору систему звітності для проєктів відновлення на URC 2023 – Кубраков

На міжнародній конференції з відновлення України Ukraine Recovery Conference 2023 в Лондоні Міністерство інфраструктури, розвитку громад і територій (Мінвідновлення) представить 45 проєктів з міжнародними структурами, а також план уніфікації процедур, цифровізації процесів та більшого залучення приватного бізнесу до процесів відновлення. Про це у колонці для видання НВ.Бізнес написав віцепрем’єр, голова Мінвідновлення Олександр Кубраков. За його словами, критичне відновлення сфокусовано на трьох секторах – енергетика, житло й експортна логістика.

– Успішне відновлення у ключових сферах вимагає продовження реформ. Так, для планомірного відновлення енергетичної галузі необхідно забезпечити умови для конкурентного ринку. Відповідна Концепція, Меморандум і конкретні проєкти будуть презентовані в Лондоні, – повідомив Кубраков.

Він також додав, що критично важливим є посилення антикорупційної архітектури в Україні.

– Корупція є у всьому світі, але важлива реакція, забезпечення невідворотності покарань та створення діючої системи запобігання корупційним ризикам. Саме тому ми розробляємо цифрові рішення, які забезпечують повну прозорість і підзвітність управління проєктами, – додав Кубраков.

Крім того, спільно з Мінекономіки розробляються зміни до Закону Про публічні закупівлі, щоб гармонізувати його з правилами закупівель Світового банку та дозволити легшу реалізацію експортно-фінансових проєктів.

– Також впроваджуємо міжнародні форми контрактів на будівництво й відповідні послуги разом із встановленням міжнародних стандартів систем ціноутворення, нагляду, прозорого механізму правового захисту тощо, – підкреслив він.

За словами віцепрем’єр, управління проєктами відбудови буде здійснюватися за підтримки міжнародних фінансових інститутів через Офіси підтримки реформ при міністерствах і Офіси підтримки громад Мінвідновлення. Кубраков додав, що такий багаторівневий дизайн дозволить підтримати як відновлення в розрізі секторів економіки, так і в регіональному розрізі – для громад і територій.

Він також додав, що Мінвідновлення розробило механізм, який вже допомагає визначати пріоритетність проєктів відновлення в рамках Державного фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ. – Пріоритетність розраховується за формулою, заснованою на оцінках кількості населення, яке отримує доступ до базових послуг, економічного та екологічного впливу проєкту тощо. На базі міжнародної методології пріоритизації інвестицій в інфраструктуру спільно зі Світовим банком розробляємо державну Методологію, яка після затвердження Урядом буде інтегрована в цифрову систему управління відновленням DREAM (Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management), а отже стане обов’язковою, – наголосив міністр. Громади вже внесли до системи понад 5 тис. проєктів. Під час конференції в Лондоні буде презентовано публічну частину DREAM, а отже всі партнери зможуть побачити дані по цих проєктах — в розрізі секторів, громад та регіонів. – Крім того, Міністерство також розробляє нову Геоінформаційну систему (ГІС) регіонального розвитку спільно з Європейською антикорупційною ініціативою за проєктом USAID SACCI, – додав Кубраков. За його словами, це цифровий інструмент державної регіональної політики, який допомагає громадам оцифрувати комплексні програми та ефективно керувати їх реалізацією, посилюючи процеси децентралізації. – Відновлення України — це насамперед відновлення життя в постраждалих громадах, а також відновлення публічних інституцій, переосмислення звʼязків людина – держава, людина – громада. Це створення умов для повернення вимушено переміщених громадян. Це забезпечення розвитку бізнесу і створення робочих місць. Саме тому підтримка українського бізнесу є критичною умовою відновлення країни. Бізнес має отримати доступ до фінансів і технологій, ресурсів і комунікацій, та мати змогу планувати свій розвиток, – резюмував Кубраков. Читайте також Київ веде переговори із західними компаніями щодо виробництва зброї в Україні Фото: Олександр Кубраков

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